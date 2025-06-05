СК установил всех фигурантов инцидента с блогером на Ярославском вокзале

Бывшая теща Щепихина сообщила, что раньше он носил фамилию Оганесян, но в 2013 году взял фамилию супруги. Брак продлился два года. Все это время, по словам женщины, супруг не работал и жил за счет жены, «так как с бизнесом ничего не получалось». В итоге Щепихины развелись «из-за неадекватного поведения Арега», тот якобы мог поднять руку на супругу. У пары есть общий сын.