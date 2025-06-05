Фукале перешёл в минское «Динамо», став самым высокооплачиваемым вратарём в КХЛ

В течение двух сезонов в «Тракторе» 30-летний голкипер продемонстрировал впечатляющие результаты, выведя команду в полуфинал и финал Кубка Гагарина. На его счету 52 победы в регулярных чемпионатах и 20 в плей-офф, а также 15 сухих матчей.