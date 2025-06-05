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Фукале перешёл в минское «Динамо», став самым высокооплачиваемым вратарём в КХЛ

Канадский вратарь Закари Фукале продолжает свою карьеру в КХЛ, подписав контракт с минским «Динамо» на два года. Об этом сообщило хоккейное агентство Gold Star Hockey, представляющее интересы игрока.

Источник: Life.ru

Фукале, ранее выступавший за челябинский «Трактор», теперь будет играть в статусе самого высокооплачиваемого голкипера лиги.

«Впереди — новый вызов, который Зак принимает с оптимизмом. Вопросы о вратарской позиции в Минске теперь могут быть сняты», — говорится в официальном заявлении агентства.

В течение двух сезонов в «Тракторе» 30-летний голкипер продемонстрировал впечатляющие результаты, выведя команду в полуфинал и финал Кубка Гагарина. На его счету 52 победы в регулярных чемпионатах и 20 в плей-офф, а также 15 сухих матчей.

Также состав минчан пополнил двукратный обладатель Кубка Гагарина Даррен Диц, с ним подписан контракт на один сезон.

Ранее Life.ru писал, что россиянина Никиту Кучерова признали лучшим хоккеистом сезона НХЛ по версии Ассоциации игроков. 30-летний нападающий играет за «Тампа-Бэй Лайтнинг».