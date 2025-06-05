Минобороны РФ: силы ПВО сбили 29 украинских беспилотников за вечер

Российские военные ликвидировали за два часа 29 беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины, сообщает Минобороны РФ.
Дроны были сбиты над тремя регионами в Российской Федерации. В Белгородской области ликвидировано 15 беспилотников. Над Ростовской областью силы противовоздушной обороны уничтожили 11 БПЛА. Ещё три дрона ликвидированы в Воронежской области.
В МО уточнили, что речь идёт о беспилотных летательных аппаратах самолётного типа.
«С 22:00 мск 4 июня до 00:00 мск 5 июня дежурными средствами ПВО уничтожены 29 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа: 15 — над территорией Белгородской области, 11 — над территорией Ростовской области, три — над территорией Воронежской области», — говорится в сообщении ведомства в Telegram.
Напомним, в ночь на среду над тремя российскими регионами были ликвидированы семь беспилотников Вооружённых сил Украины. В Минобороны РФ заявили, что четыре дрона уничтожили над территорией Крыма, два — над Курской областью, ещё один — над Белгородской областью.