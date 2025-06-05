Минобороны РФ: силы ПВО сбили 29 украинских беспилотников за вечер

Напомним, в ночь на среду над тремя российскими регионами были ликвидированы семь беспилотников Вооружённых сил Украины. В Минобороны РФ заявили, что четыре дрона уничтожили над территорией Крыма, два — над Курской областью, ещё один — над Белгородской областью.