Евросоюз направит €335 млрд из фонда борьбы с CoViD-19 на перевооружение

Европейский союз принял решение разрешить странам — членам использовать 335 миллиардов евро из Фонда повышения устойчивости (созданного для восстановления после пандемии коронавирусной инфекции) на военные расходы и перевооружение. Согласно информации Politico, Еврокомиссия установила жёсткие сроки для реализации этой программы — до августа 2026 года, доступ к которой получат только государства, выполнившие ряд требований.