Это решение знаменует кардинальный пересмотр первоначальных планов: в 2021 году данные средства предназначались исключительно для климатических программ и цифровизации экономик. Как отмечают аналитики, такая трансформация отражает глубинные изменения в политике ЕС.
Ранее в Кремле заявили о продолжении европейской прокси-войны против РФ. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что продолжающиеся поставки вооружений и дискуссии о возможной отправке «европейских контингентов» демонстрируют вовлечённость ЕС в конфликт, что, по мнению Москвы, подрывает перспективы мирного урегулирования.