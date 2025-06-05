Певец Филипп Киркоров отключил телефон из-за украинских хакеров

В настоящее время артист борется с последствиями серьезной травмы, полученной на концерте 26 апреля в Петербурге. Из-за неисправной пиротехники загорелся рукав его куртки. Киркоров получил ожог второй степени. Сейчас у него также диагностируют бурсит (воспаление суставной сумки), частичный некроз (отмирание) кожи и лимфаденопатия — увеличение лимфатических узлов.