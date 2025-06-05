Певец Филипп Киркоров отключил телефон из-за украинских хакеров

Певец Филипп Киркоров внезапно перестал выходить на связь. Его мобильный телефон оказался отключен. Причину KP.RU раскрыла пресс-секретарь артиста Екатерина Успенская. Оказалось, в истории замешаны украинские хакеры.
— На прошлой неделе украинские хакеры выложили в соцсети его телефон. Поэтому сейчас его номер неактивен, — пояснила Успенская.
В настоящее время артист борется с последствиями серьезной травмы, полученной на концерте 26 апреля в Петербурге. Из-за неисправной пиротехники загорелся рукав его куртки. Киркоров получил ожог второй степени. Сейчас у него также диагностируют бурсит (воспаление суставной сумки), частичный некроз (отмирание) кожи и лимфаденопатия — увеличение лимфатических узлов.
— Поскольку у Филиппа сахарный диабет, возникли осложнения. Все заживает медленнее, чем мы думали. Врачи пока осторожны с прогнозами, — уточнила пресс-секретарь.
Близкие Филиппа Киркорова рассказали, что певцу предстоит долгое лечение. По их словам, медики планируют держать исполнителя в больнице еще как минимум месяц.