В Москве наградят победителей Национальной премии интернет-контента ИРИ

«Одна из главных тем проектов-финалистов в 2025 году — это СВО и современные герои, защитники страны. Особенностью этого года стало наличие в шорт-листе множества проектов, ориентированных на детско-подростковую и семейную аудиторию. Больше всего заявок пришло от документальных проектов — из года в год эта номинация лидирует. Еще в лидерах — non-scripted проекты и видеоролики до 3-х минут», — уточнили в пресс-службе.