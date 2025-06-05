В Москве наградят победителей Национальной премии интернет-контента ИРИ

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Церемония награждения победителей IV Национальной премии интернет-контента — главной индустриальной премии России для авторов социально значимых проектов в Рунете, учрежденной Институтом развития интернета (ИРИ), состоится 5 июня в киноконцертном комплексе «Мосфильм», сообщили в пресс-службе ИРИ.
«Пятого июня в киноконцертном комплексе “Мосфильм” состоится церемония награждения победителей IV Национальной премии интернет-контента — главной индустриальной премии России для авторов социально значимых проектов в Рунете, учрежденной Институтом развития интернета (АНО “ИРИ”). Прямая трансляция церемонии награждения будет вестись в аккаунте ИРИ в VK», — говорится в сообщении.
В 2025 году 75 проектов вошли в шорт-лист Премии ИРИ. Всего планируется вручение в 22 номинациях, среди которых: «Видеоролик до 3-х минут», «Документальный проект», «Игровой сериал более 30 минут», «Короткометражный проект», «Telegram-канал», «Спецпроект в интернет-СМИ», «Анимационный контент», «Игровой сериал до 30 минут», «Проект в вертикальном формате», «Non-scripted проект», «Вирусный контент», «Подкаст», «Блог», «Музыкальный трек», «Социальная интернет-акция». По традиции, на церемонии Премии ИРИ будут также названы победители в спецноминациях: «Проект Года семьи», «Сила в правде», «Культурный код» и другие.
«Одна из главных тем проектов-финалистов в 2025 году — это СВО и современные герои, защитники страны. Особенностью этого года стало наличие в шорт-листе множества проектов, ориентированных на детско-подростковую и семейную аудиторию. Больше всего заявок пришло от документальных проектов — из года в год эта номинация лидирует. Еще в лидерах — non-scripted проекты и видеоролики до 3-х минут», — уточнили в пресс-службе.
В этом году концепция Премии ИРИ — «Рожденные дважды». В центре тема эволюции человека — от первых «живых» воспоминаний до цифровой проекции личности в современном мире. Концепция церемонии будет строиться вокруг этого фундаментального контраста и единства. Таким образом, само пространство мероприятия станет «живым архивом памяти», где сценический свет, звуки и визуальные эффекты создадут ощущение ностальгии и глубокой связи между поколениями, участниками Премии.
Специально к церемонии награждения авторов социально значимых онлайн-проектов известный российский дизайнер Алёна Ахмадуллина разработала уникальный концепт одежды участников Премии, отражающий её главную концепцию — «Рожденные дважды».
Национальная премия интернет-контента учреждена Институтом развития интернета в 2021 году для популяризации созидательного онлайн-контента и его авторов. Финалистов определяет Экспертный совет, а победителей выбирает профессиональное жюри.