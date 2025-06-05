Россияне получат доступ к адресам бомбоубежищ на «Госуслугах»

Старовойтов добавил, что аналогичную функцию планируют внедрить и для эвакуационных пунктов, куда следует отправиться в случае объявления эвакуации. Он также сообщил, что систему уже протестировали в Курской и Белгородской областях. Реализацию на всю страну планируют завершить до конца этого года.