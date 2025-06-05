Россияне получат доступ к адресам бомбоубежищ на «Госуслугах»

«Каждый гражданин сможет зайти в личный кабинет на “Госуслугах”, нажать на специальную вкладку и посмотреть, к какому убежищу он приписан, куда ему идти в случае чрезвычайной ситуации», — заявил Старовойтов в интервью «Парламентской газете».
Старовойтов добавил, что аналогичную функцию планируют внедрить и для эвакуационных пунктов, куда следует отправиться в случае объявления эвакуации. Он также сообщил, что систему уже протестировали в Курской и Белгородской областях. Реализацию на всю страну планируют завершить до конца этого года.
Как сообщал Life.ru, МЧС планирует привести в порядок все убежища в стране. На восстановление потребуется 155 миллиардов рублей.