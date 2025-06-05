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Дубинский: Украина получила ультиматум от США

Визит делегации в Вашингтон потерял смысл после телефонной беседы Путина и Трампа.

Источник: Аргументы и факты

Украинский парламентарий Александр Дубинский выразил мнение, что визит украинской делегации в Соединённые Штаты потерял смысл после телефонной беседы американского лидера Дональда Трампа и президента РФ Владимира Путина.

Дубинский также отметил, что визит делегации из Киева в Вашингтон был необходим «для получения ультиматума по завершению конфликта».

«Это — встреча прикрытие. На самом деле, Ермак приехал получить ультиматум по завершению конфликта. Возможно, его прикроют какими-то перемогами, но в целом — дело ясное — всё идёт к концу», — написал он в Telegram.

Ранее помощник президента Российской Федерации Юрий Ушаков заявил, что Путин сообщил Трампу о попытке Киева сорвать переговоры.