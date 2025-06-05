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«Известия»: Минюст России неэффективно потратил 3 млрд рублей на цифровизацию

Счетная палата (СП) выявила неэффективное расходование почти 3 миллиардов рублей, выделенных Минюсту РФ на цифровизацию, следует из результатов проведенной проверки. В ходе аудита специалисты указали на использование устаревшего оборудования в региональных подразделениях министерства, недостаточный уровень импортозамещения, а также наличие некорректных и неполных сведений в ведомственных информационных системах.

СП выявила ряд проблем в цифровизации Минюста.

Счетная палата (СП) выявила неэффективное расходование почти 3 миллиардов рублей, выделенных Минюсту РФ на цифровизацию, следует из результатов проведенной проверки. В ходе аудита специалисты указали на использование устаревшего оборудования в региональных подразделениях министерства, недостаточный уровень импортозамещения, а также наличие некорректных и неполных сведений в ведомственных информационных системах.

«Министерство юстиции потратило почти 3 млрд рублей на цифровизацию неэффективно», — следует из июньского отчета СП, данные приводит газета «Известия». В период с 2021 по 2023 год на цифровую трансформацию правовой сферы в России было предусмотрено финансирование в размере 3 миллиардов рублей, напоминает издание.

Эти средства направлялись на автоматизацию рабочих процессов, развитие цифровой среды для оказания бесплатной юридической поддержки, модернизацию IT-инфраструктуры и внедрение новых технологических платформ. Из данной суммы Минюст освоил порядка 2,7 миллиарда рублей, однако заявленных целей достигнуто не было.

В документе аудиторы отмечают целый ряд проблем: недостаточное качество планирования, изношенность технической базы в регионах, а также серьезные недочеты при внедрении и эксплуатации цифровых сервисов для населения, включая государственную онлайн-платформу для бесплатных юридических консультаций.