«Известия»: Минюст России неэффективно потратил 3 млрд рублей на цифровизацию

«Министерство юстиции потратило почти 3 млрд рублей на цифровизацию неэффективно», — следует из июньского отчета СП, данные приводит газета «Известия». В период с 2021 по 2023 год на цифровую трансформацию правовой сферы в России было предусмотрено финансирование в размере 3 миллиардов рублей, напоминает издание.