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Гол Роналду принес Португалии победу и выход в финал Лиги наций

Сборная Португалии одержала важную победу над командой Германии (2:1) в полуфинале Лиги наций УЕФА.

Сборная Португалии одержала важную победу над командой Германии (2:1) в полуфинале Лиги наций УЕФА. Матч на мюнхенском стадионе «Альянц Арена» завершился триумфом португальцев благодаря голам Франсишку Консейсау (63-я минута) и Криштиану Роналду (68-я). Немцы смогли ответить лишь точным ударом Флориана Вирца (48-я).

Эта победа стала для Португалии первой над Германией за последние 25 лет. В 2000 году на чемпионате Европы португальцы разгромили немцев со счетом 3:0, а хет-трик тогда оформил отец нынешнего героя матча — Сержиу Консейсау.

В другом полуфинале сойдутся Испания (действующий победитель турнира) и Франция. Финал и матч за третье место состоятся 8 июня.

Ранее ЦСКА победил «Ростов» и стал обладателем Кубка России.