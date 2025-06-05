В АТОР подсчитали, насколько подорожал летний отдых в 2025 году

Средний чек на летние туры по России с перелётом за год вырос на 15−21% год к году из-за повышения цен на авиабилеты и размещение в отелях. Об этом в интервью aif.ru сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.