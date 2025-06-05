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В АТОР подсчитали, насколько подорожал летний отдых в 2025 году

По словам Ломидзе, из-за последствий разлива мазута на побережье Краснодарского края часть туристов в этом году меняет приоритеты.

Источник: Аргументы и факты

Средний чек на летние туры по России с перелётом за год вырос на 15−21% год к году из-за повышения цен на авиабилеты и размещение в отелях. Об этом в интервью aif.ru сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

«Если без учёта проезда, то по сравнению с 2024 годом средний чек отдыха вырос в среднем на 10−12%», — добавила эксперт.

По словам Ломидзе, из-за последствий разлива мазута на побережье Краснодарского края часть туристов в этом году меняет приоритеты. «Выбирают Западный Крым с песчаными пляжами и отелями с концепцией “всё включено”, Дагестан и Каспийское море, Азовское побережье. Ожидается резкий рост спроса в Калининградской области», — пояснила директор АТОР.

Что касается направлений заграничного отдыха, то здесь традиционным лидером остается Турция: её доля составляет около 50% в среднем от всех туроператорских продаж.

«После неё с большим отрывом по доле следуют Египет (8,1%), ОАЭ (5,3%). Четвёртое и пятое места с переменным успехом делят Таиланд и Вьетнам, иногда в этом “дележе” позиций участвует Китай», — рассказала эксперт.

Полностью интервью Майи Ломидзе читайте на aif.ru.