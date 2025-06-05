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В МЧС планируют разместить информацию о бомбоубежищах на «Госуслугах»

Граждане РФ смогут узнать, где находится ближайшее убежище гражданской обороны, на «Госуслугах». Об этом в среду, 4 июня, сообщил заместитель директора департамента гражданской обороны и защиты населения МЧС России Сергей Старовойтов.

Граждане РФ смогут узнать, где находится ближайшее убежище гражданской обороны, на «Госуслугах». Об этом в среду, 4 июня, сообщил заместитель директора департамента гражданской обороны и защиты населения МЧС России Сергей Старовойтов.

Данную систему уже опробовали в Белгородской и Курской областях, отметил он.

— Каждый сможет зайти в личный кабинет на «Госуслугах», нажать на специальную вкладку и посмотреть, к какому убежищу он приписан, куда ему идти в случае чрезвычайной ситуации, — рассказал чиновник на совещании в Общественной палате.

Старовойтов добавил, что там же планируют разместить информацию о местах сбора в случае эвакуации. В настоящее время регионы наполняют нужными сведениями «цифровые контуры», а запустить систему могут до конца текущего года, передает «Парламентская газета».

Партия СРЗП внесла в Государственную думу законопроект, упрощающий вызов экстренных служб через портал «Госуслуги». Инициатива предполагает размещение на главной странице сервиса специальной «Кнопки безопасности», которая позволит оперативно сообщать о ЧС, терактах или прочих угрозах.