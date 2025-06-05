В ГД рассмотрят идею об ограничении выплат декретных для мигрантов

Кроме того, в партии предлагают предусмотреть право иностранных граждан на получение выплат по беременности и родам, а также при рождении ребенка и по уходу за ним до 1,5 лет только при наличии минимального страхового стажа — не менее одного года. При этом для граждан Республики Беларусь предлагается сохранить действующие нормы, которые приравнены к условиям для россиян. Сейчас, как отмечается, иностранные граждане перечисленных категорий подлежат обязательному социальному страхованию наравне с гражданами РФ.