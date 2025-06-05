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В ГД рассмотрят идею об ограничении выплат декретных для мигрантов

В России предложили ввести ограничения на получение выплат по беременности и родам для мигрантов. Письма с соответствующей инициативой направлены вице-премьеру Татьяне Голиковой и председателю Социального фонда Сергею Чиркову.

Инициативу направили вице-премьеру РФ.

В России предложили ввести ограничения на получение выплат по беременности и родам для мигрантов. Письма с соответствующей инициативой направлены вице-премьеру Татьяне Голиковой и председателю Социального фонда Сергею Чиркову.

«[В ЛДПР] предлагают ограничить выплату по беременности и родам для мигрантов», — говорится в обращении. Копия обращения есть в у ТАСС.

Кроме того, в партии предлагают предусмотреть право иностранных граждан на получение выплат по беременности и родам, а также при рождении ребенка и по уходу за ним до 1,5 лет только при наличии минимального страхового стажа — не менее одного года. При этом для граждан Республики Беларусь предлагается сохранить действующие нормы, которые приравнены к условиям для россиян. Сейчас, как отмечается, иностранные граждане перечисленных категорий подлежат обязательному социальному страхованию наравне с гражданами РФ.