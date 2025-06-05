В АТОР назвали самые популярные направления отдыха россиян этим летом

В России продолжает расти спрос на внутренний туризм, туроператоры фиксируют на лето 2025 года увеличение объёма продаж в среднем на 5% по сравнению с прошлым годом. Об этом рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
«Если исключить из расчёта весь Краснодарский край (часть курортов которого под влиянием информационного фона показывает снижение количества бронирований), то естественный прирост продаж составит +14% год к году», — добавила Ломидзе в интервью aif.ru.
По словам эксперта, операторы наблюдают несколько новых тенденций. «В сегменте оздоровительного туризма путешественники переориентируются на санатории в своём и ближайших регионах. В частности, спрос на санатории Белокурихи вырос на 17%, на санатории Тюменской области — на 31%. Жители юга России для коротких летних поездок (туры на 3−4 дня) переориентируются на “неморские” курорты Краснодарского края — Адыгею, а также Архыз в Карачаево-Черкесии», — рассказала Ломидзе.
Также в АТОР отмечают рост спроса (на 15−25%) на летние речные круизы. «Санатории средней полосы на лето уже раскуплены на 80%. Традиционный дефицит мест сохраняется в санаториях Кавминвод, мало мест осталось и в летних турах на Камчатку», — добавила Ломидзе.
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