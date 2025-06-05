В АТОР назвали самые популярные направления отдыха россиян этим летом

По словам эксперта, операторы наблюдают несколько новых тенденций. «В сегменте оздоровительного туризма путешественники переориентируются на санатории в своём и ближайших регионах. В частности, спрос на санатории Белокурихи вырос на 17%, на санатории Тюменской области — на 31%. Жители юга России для коротких летних поездок (туры на 3−4 дня) переориентируются на “неморские” курорты Краснодарского края — Адыгею, а также Архыз в Карачаево-Черкесии», — рассказала Ломидзе.