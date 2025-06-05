Небензя: голосование в СБ ООН по сектору Газа показало, кто хочет мира

Члены СБ ООН после вето Соединённых Штатов на проект резолюции по Газе в очередной раз убедились в том, кто хочет мира в ближневосточном регионе, а «кто продолжает играть в геополитические игры», заявил постпред Российской Федерации при Организации Объединённых Наций Василий Небензя.
«К сожалению, в очередной раз Совету не удалось выйти на взаимоприемлемую для всех членов развязку и принять продукт, который уберёг бы Газу, да и весь регион Ближнего Востока от дальнейшего сползания в пучину хаоса», — сказал он, заявление прозвучало в СБ ООН.
Небензя подчеркнул, что у членов СБ появилась ещё одну возможность убедиться в том, кто «действительно хочет мира на Ближнем Востоке».
Напомним, Соединённые Штаты наложили вето на проект резолюции, где были требования о «немедленном и безусловном прекращении огня в Газе». Кроме того, в документе было сказано снятии ограничений на поставки гумпомощи.
Ранее сообщалось, что министры иностранных дел ОАЭ и Израиля Абдалла бен Заид Аль Нахайян и Гидеон Саардоговорились о начале поставок гумпомощи в сектор Газа.