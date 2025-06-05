На улицы Буэнос-Айреса вышли тысячи аргентинцев из-за политики властей

В столице Аргентины на улицы города вышли тысячи граждан. Они недовольны социальной политикой власти, сообщает РИА Новости.
Протестные акции в Буэнос-Айресе уже стали традиционными, особенно с участием пенсионеров. Однако сейчас к ним уже присоединились медицинские работники и члены нескольких профсоюзов.
Толпа людей собралась у конгресса. В целях безопасности силовики обнесли здание металлическими щитами. По данным агентства, протесты проходят мирно.
Одной из причин массовых волнений медперсонала стала ситуация с одной из самых крупных детских больниц в стране имени Хуана Гаррахана. Врачам не хватает на жизнь зарплаты, которая составляет более 660 долларов.
По признанию медиков, им не хватает заработанных средств, чтобы прожить до следующей зарплаты. Помимо этого у них постоянные переработки, которые связаны с недостатком персонала. Сокращение было проведено по указу президента Аргентины Хавьера Милея ради экономии госбюджета.
Ранее «МК» писал, что аргентинский суд признал незаконным судебное разбирательство по делу о смерти одного из величайших футболистов Диего Марадоны.