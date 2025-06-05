На улицы Буэнос-Айреса вышли тысячи аргентинцев из-за политики властей

По признанию медиков, им не хватает заработанных средств, чтобы прожить до следующей зарплаты. Помимо этого у них постоянные переработки, которые связаны с недостатком персонала. Сокращение было проведено по указу президента Аргентины Хавьера Милея ради экономии госбюджета.