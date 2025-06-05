Движение временно перекроют в некоторых округах Москвы 5 и 6 июня

Как сообщается на сайте мэра и правительства Москвы, с 23:00 четверга до 11:00 пятницы будет ограничено движение на участке улицы Дурова от проспекта Мира до Олимпийского проспекта. В пятницу, с 00:01 до 11:00, закроются проезды по улицам Щепкина, Мещанской, Гиляровского, Большой Татарской, а также в переулках Капельском, Выползове, Старом Толмачевском, Малом Татарском, Климентовском и Озерковском. Запрет на парковку в этих районах будет действовать с 00:01 четверга до окончания мероприятий.