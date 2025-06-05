Движение временно перекроют в некоторых округах Москвы 5 и 6 июня

Движение транспорта на ряде улиц в Центральном, Западном и Северо-Восточном административных округах Москвы будет приостановлено из-за мероприятий, запланированных на 5 и 6 июня.
Как сообщается на сайте мэра и правительства Москвы, с 23:00 четверга до 11:00 пятницы будет ограничено движение на участке улицы Дурова от проспекта Мира до Олимпийского проспекта. В пятницу, с 00:01 до 11:00, закроются проезды по улицам Щепкина, Мещанской, Гиляровского, Большой Татарской, а также в переулках Капельском, Выползове, Старом Толмачевском, Малом Татарском, Климентовском и Озерковском. Запрет на парковку в этих районах будет действовать с 00:01 четверга до окончания мероприятий.
Также с 00:01 до 12:00 пятницы будет ограничено движение на улице Минской от Мосфильмовской улицы до остановки «Парк Победы». Закроются съезды с проспекта Генерала Дорохова на Минскую улицу в обоих направлениях, а также съезды к перехватывающей парковке № 9181.
Кроме того, с 4:00 до 11:00 пятницы нельзя будет проехать на участке улицы Хачатуряна от дома 16 на Алтуфьевском шоссе до дома 12, корпуса 2 на улице Хачатуряна, а также по участку улицы Каргопольской от улицы Хачатуряна до дома 4. Время закрытия участка улицы Хачатуряна от дома 12, корпуса 2 до Отрадной улицы составит с 5:00 до 8:00.
По данным карты столицы, в этих районах находятся Московская соборная мечеть, Мемориальная мечеть на Поклонной горе, мечеть «Ярдям» и Историческая мечеть. Как ранее сообщил руководитель департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы Виталий Сучков, богослужения в честь мусульманского праздника Курбан-байрам пройдут в четырех мечетях столицы и на двух дополнительных площадках, ожидается участие более 200 тысяч верующих.
До этого в Московской области сделали 12 площадок для жертвоприношений на Курбан-байрам.