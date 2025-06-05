В России предложили ужесточить условия выплат декретных для мигрантов

Согласно инициативе, право на получение пособий по беременности и родам, а также выплат по уходу за ребенком до полутора лет предлагается предоставлять только при наличии страхового стажа не менее одного года. Для оплаты больничных листов предлагается установить требование об уплате страховых взносов в течение минимум шести месяцев до наступления страхового случая.