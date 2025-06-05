В России предложили ужесточить условия выплат декретных для мигрантов

Глава комитета ГД по труду и социальной политике Ярослав Нилов выступил с инициативой пересмотра условий предоставления социальных выплат иностранным гражданам. Соответствующие предложения направлены вице-премьеру Татьяне Голиковой и руководителю Социального фонда России Сергею Чиркову. Об этом сообщает агентство ТАСС.
Согласно инициативе, право на получение пособий по беременности и родам, а также выплат по уходу за ребенком до полутора лет предлагается предоставлять только при наличии страхового стажа не менее одного года. Для оплаты больничных листов предлагается установить требование об уплате страховых взносов в течение минимум шести месяцев до наступления страхового случая.
«При этом для граждан Республики Беларусь ныне действующие нормы предлагается сохранить», — сказал Нилов.
В настоящее время иностранцы с разрешением на временное проживание, видом на жительство и граждане стран ЕАЭС имеют право на социальные выплаты наравне с россиянами при условии уплаты страховых взносов их работодателями.
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