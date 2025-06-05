11 БПЛА сбито над Ростовской областью: обломки повредили дома и машины

Как сообщил Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале, в Миллеровском районе в хуторе Сулин из-за падения обломков БПЛА повреждения получили два дома. В одном была частично разрушена кровля. В другом разрушен сарай, разбиты окна, порваны электропровода и разбит автомобиль. Еще одна машина, которая была припаркована у магазина, загорелась.