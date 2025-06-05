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11 БПЛА сбито над Ростовской областью: обломки повредили дома и машины

В ночь на 5 июня Ростовская область подверглась атаке беспилотников.

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Источник: Комсомольская правда

В ночь на четверг, 5 июня, дежурные силы ПВО отразили атаку 11 беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны.

Как сообщил Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале, в Миллеровском районе в хуторе Сулин из-за падения обломков БПЛА повреждения получили два дома. В одном была частично разрушена кровля. В другом разрушен сарай, разбиты окна, порваны электропровода и разбит автомобиль. Еще одна машина, которая была припаркована у магазина, загорелась.

— По данным прибывших на место оперативных служб, никто из людей не пострадал. Военные продолжают отражать атаку врага. Информация уточняется, — говорится в сообщении.