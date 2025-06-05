Завоевали сердца местных жителей заботой

Волонтерская организация «ШТОРМ» помогает Российской армии в зоне СВО. Однако добровольцы не остаются равнодушными и к бедам гражданских.
Председатель волонтерской организации «ШТОРМ» Андрей Стрелец переживает происходящее на Донбассе как большую личную трагедию. Сам он родом из Мариуполя. Андрей, как и многие жители Донбасса, не мог смириться с тем, что во главе Украины оказалась нелигитимная власть. Поэтому он встал на сторону ополчения и медийно поддерживал их.
— Но останься я в Мариуполе, моя судьба была бы предрешена. Поэтому пришлось покинуть город, — говорит Андрей. — Я пытался вывезти родителей, но они не захотели уезжать из города.
С началом специальной военной операции Андрей посоветовал маме Людмиле переждать боевые действия в старом доме бабушки, где была вода и запасы продуктов. Но в какой-то момент связь с ней пропала, и Андрей поехал ее искать. Он был на линии боевого соприкосновения вместе с передовыми частями армии, но дальше пройти не смог, так как на соседней улице шел бой. В процессе долгих поисков занимался гуманитарной работой — вывозил стариков из зоны боевых действий, зачастую прямо из горящих зданий. В конце концов оборона ВСУ рухнула, и Андрею удалось вывезти свою маму. Ей повезло. Дом был в низине, и большинство снарядов пролетали над ним.
— После освобождения Мариуполя было решено помогать армии систематически. Организовали сбор средств на квадрокоптер и радиостанции и передали бойцам, — говорит Андрей.
В апреле 2022 года он находился в Мариуполе, раздавал местным гуманитарку, помогал вывозить стариков. Андрей, раздавая хлеб, заметил, что вдалеке стоит бабушка, которая, видимо, не знала, что передают продукты.
— Она в тот момент что-то пекла на угольках, кажется, луковицы. Я предложил ей хлеб, а она посмотрела на меня и спросила, сколько стоит. Я опешил, видимо, местные сталкивались со спекулянтами, которые торговали гуманитаркой, — рассказывает Андрей. — Говорю, что это бесплатно. Она обрадовалась и взволнованно сказала, что не может не дать что-нибудь взамен за целую буханку. Побежала в подвал и вынесла маленький жареный пирожок, приготовленный из последних запасов. Я не стал отказываться, ведь сам целый день не ел. И это был самый вкусный пирожок в жизни.
Недавно Андрей повез гуманитарку в Запорожскую область. «ШТОРМ» решил поддержать военных инженеров. Они, чтобы помочь сохранить личный состав, разрабатывают беспилотные системы, которые позволяют удаленно снимать минные заграждения и проводить разведку. Поэтому волонтеры отвезли им наборы плат, микросхем, полетных контроллеров. Сейчас волонтерская организация нуждается в служебном транспорте.
КСТАТИ.
У волонтерской организации «ШТОРМ» есть инженерная мастерская, где они сами производят готовые станции для системы радиоэлектронной борьбы. Кроме того, добровольцы предоставляют правовую помощь военнослужащим и гражданским, а также занимаются закупкой кормов для центра опеки бездомных животных.