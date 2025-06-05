Завоевали сердца местных жителей заботой

— Она в тот момент что-то пекла на угольках, кажется, луковицы. Я предложил ей хлеб, а она посмотрела на меня и спросила, сколько стоит. Я опешил, видимо, местные сталкивались со спекулянтами, которые торговали гуманитаркой, — рассказывает Андрей. — Говорю, что это бесплатно. Она обрадовалась и взволнованно сказала, что не может не дать что-нибудь взамен за целую буханку. Побежала в подвал и вынесла маленький жареный пирожок, приготовленный из последних запасов. Я не стал отказываться, ведь сам целый день не ел. И это был самый вкусный пирожок в жизни.