Депутат Рады Дмитрук: Ермак пытается создать образ «властелина кулуаров»

Украинский депутат Артём Дмитрук выразил мнение, что глава офиса Зеленского Андрей Ермак пытается создать образ «властелина кулуаров».
В частности, Ермак осуществляет попытки выступить «посредником мировой истории», а также тайным переговорщиком".
«Главное — выложить фото, чтобы все подумали: вот он, властелин кулуаров, тайный переговорщик, посредник мировой истории», — написал Дмитрук в Telegram.
Дмитрук уточнил, что речь идёт об «особой касте людей», которая любит фотографироваться «около Верховной рады, кабмина, иногда даже возле Белого дома».
«И обязательно подписывают: “Плодотворный диалог с влиятельными людьми. Обсудили ключевые вызовы”», — отметил депутат.
По его словам, «встречи могло и не быть», однако достаточно сделать снимок, чтобы люди «поверили».
Ранее украинский парламентарий Александр Дубинский выразил мнение, что Ермак приехал в Соединённые Штаты, чтобы получить «ультиматум» по завершению конфликта на Украине.