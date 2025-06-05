Летом готовится запуск льготной ипотеки под 2% для участников СВО

В России уже летом 2025 года может стартовать новая льготная ипотечная программа для участников СВО. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его словам, инициатива предусматривает ипотеку под 2% годовых для военнослужащих и их семей, а минимальный первоначальный взнос составит 20%.