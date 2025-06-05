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Раскрыто, какие грибы нельзя выращивать на даче

Юрист Георгиева предупредила о тюрьме за выращивание на даче грибов с псилоцином.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. За выращивание на дачном участке грибов, содержащих псилоцибин и псилоцин грозит административная либо уголовная ответственность, рассказала агентству «Прайм» юрист Алла Георгиева.

К грибам, которые содержат психоактивные вещества, относятся панзолус, коноцибе и другие. Если они произрастают на участке, может наступить административная либо уголовная ответственность (в зависимости от их количества).

«Административная ответственность будет в виде штрафа от 3 до 5 тысяч руб или ареста до 15 суток (статья 10.5.1. КоАП)», — указала эксперт.

За выращивание от 20 плодовых тел наступает уголовная ответственность — штраф до 300 тысяч рублей, обязательные работы до 480 часов, либо ограничение или лишение свободы до 2 лет. За выращивание от 200 плодовых тел — лишение свободы на срок до 8 лет с ограничением свободы на срок до 2 лет либо без такового.