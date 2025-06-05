Раскрыто, какие грибы нельзя выращивать на даче

За выращивание от 20 плодовых тел наступает уголовная ответственность — штраф до 300 тысяч рублей, обязательные работы до 480 часов, либо ограничение или лишение свободы до 2 лет. За выращивание от 200 плодовых тел — лишение свободы на срок до 8 лет с ограничением свободы на срок до 2 лет либо без такового.