WSJ: Штаты перенаправили компоненты ракет вместо Украины для своих ВВС

Соединенные Штаты перенаправили взрыватели для ракет, которые предназначались для передачи Киеву, американским ВВС на Ближнем Востоке. Это было сделано по приказу министра обороны Пита Хегсета, он сообщил Конгрессу о своем решении «без лишнего шума». Об этом написало издание The Wall Street Journal.