WSJ: Штаты перенаправили компоненты ракет вместо Украины для своих ВВС

Соединенные Штаты перенаправили взрыватели для ракет, которые предназначались для передачи Киеву, американским ВВС на Ближнем Востоке. Это было сделано по приказу министра обороны Пита Хегсета, он сообщил Конгрессу о своем решении «без лишнего шума». Об этом написало издание The Wall Street Journal.
В уведомлении, поступившим в сенатский комитет по вооруженным силам, сказано, что потребность военных США во взрывателях является «срочной проблемой, обнаруженной министром обороны».
Данные взрыватели предназначены для ракет «земля-воздух» с лазерным наведением Advanced Precision Kill Weapon, которые предназначены для уничтожения беспилотников. Важнейшим компонентом ракет является бесконтактный взрыватель, который детонирует взрывчатку, когда ракета приближается к БПЛА.
26 мая появилась информация о том, что Украина с большой долей вероятности получит 100−150 немецких крылатых ракет Taurus, которые по функционалу схожи с британскими и французскими боеголовками.
При этом канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявлял, что Берлин не планирует поставлять ракеты Taurus Киеву.