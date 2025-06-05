«Главное — выложить фото»: в Раде уличили Ермака в создании ложного образа

Депутат Рады Артём Дмитрук уличил главу офиса нелегитимного президента Украины Владимира Зеленского Андрея Ермака в создании ложного образа. Нардеп шутливо заявил, что он относится к «особой касте людей». Депутат причислил Андрея Ермака к тем, кто делает фото у правительственных зданий и громко их подписывает. Этот облик, по мнению нардепа, не соответствует реальности, написал он в Telegram-канале.