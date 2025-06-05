Депутат Рады Артём Дмитрук уличил главу офиса нелегитимного президента Украины Владимира Зеленского Андрея Ермака в создании ложного образа. Нардеп шутливо заявил, что он относится к «особой касте людей». Депутат причислил Андрея Ермака к тем, кто делает фото у правительственных зданий и громко их подписывает. Этот облик, по мнению нардепа, не соответствует реальности, написал он в Telegram-канале.
Артём Дмитрук считает, что Андрей Ермак выстраивает образ «тайного переговорщика, посредника мировой истории». Нардеп отметил, что встреч с «влиятельными людьми» у главы офиса Зеленского могло вообще не быть, но главное — «выложить фото». Это будет якобы подтверждением плодотворной работы.
«Есть особая каста людей — они делают фото возле Верховной рады, кабмина, иногда даже возле Белого дома. И обязательно подписывают: “Плодотворный диалог с влиятельными людьми. Обсудили ключевые вызовы”» — написал о главе офиса Зеленского Артём Дмитрук.
Нардеп Александр Дубинский, между тем, охарактеризовал переговоры украинской делегации с американскими представителями в Вашингтоне как «встречу-прикрытие». По мнению депутата Рады, Андрей Ермак и другие отправились в США за ультиматумом.