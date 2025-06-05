Жители Иркутской области будут отдыхать с 12 по 15 июня

Жителей Иркутской области в первый месяц лета ждет приятный четырехдневный отдых с 12 по 15 июня, и вот почему. Май уже порадовал нас длинными выходными, а июнь продолжает эту традицию.
12 июня отмечается День России — официальный праздничный выходной. А 13 июня добавился дополнительный день отдыха за Международный женский день, который в этом году выпал на субботу.
Поскольку 14 и 15 июня — это обычные суббота и воскресенье, получается отличная возможность продлить выходные и устроить себе мини-отпуск. Так что можно смело планировать поездки, пикники или просто насладиться отдыхом дома. Лето начинается с приятной передышки!
Ранее КП-Иркутск сообщала, что Иркутск отметит День города праздником на бульваре Постышева. Для гостей развернется масштабное мероприятие под названием «Тебе, Иркутск, наши труды и вдохновенье!».