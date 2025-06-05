За выращивание некоторых грибов на даче россиянам грозит штраф и тюрьма

Не все грибы можно выращивать законно.
Выращивание грибов, содержащих психоактивные вещества — псилоцибин и псилоцин, таких как панзолус и коноцибе, может повлечь не только административное, но и уголовное наказание. Об этом рассказала юрист Алла Георгиева.
«Административная ответственность [за выращивание таких грибов] будет в виде штрафа от 3 до 5 тысяч рублей или ареста до 15 суток (статья 10.5.1. КоАП РФ)», — пояснила Георгиева агентству «Прайм». Она подчеркнула, что наказание зависит от количества выращиваемых плодовых тел: если их количество превышает определенные пороги, наступает уголовная ответственность.
Эксперт уточнила, что выращивание от 20 плодовых тел квалифицируется как культивирование в крупном размере и влечет наказание по части 1 статьи 231 УК РФ: штраф до 300 тысяч рублей, обязательные работы до 480 часов, ограничение или лишение свободы сроком до двух лет. Если число грибов превышает 200 плодовых тел, это считается особо крупным размером, за который грозит лишение свободы на срок до восьми лет с возможным дополнительным ограничением свободы до двух лет.