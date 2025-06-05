За выращивание некоторых грибов на даче россиянам грозит штраф и тюрьма

Эксперт уточнила, что выращивание от 20 плодовых тел квалифицируется как культивирование в крупном размере и влечет наказание по части 1 статьи 231 УК РФ: штраф до 300 тысяч рублей, обязательные работы до 480 часов, ограничение или лишение свободы сроком до двух лет. Если число грибов превышает 200 плодовых тел, это считается особо крупным размером, за который грозит лишение свободы на срок до восьми лет с возможным дополнительным ограничением свободы до двух лет.