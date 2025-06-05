Мать украинского военного помогла российским бойцам уничтожить разведгруппу ВСУ

Мать украинского военного, проживающая в Праге, помогла российским бойцам ликвидировать диверсионно-разведывательную группу ВСУ на границе Сумской и Курской областей. Об этом сообщил в среду, 4 июня, Telegram-канал «Северный ветер».
Женщина предоставила персональные данные сына и рассказала солдатам ВС РФ о том, что он участвовал в попытке прорыва ВСУ на территорию РФ в районе села Горналь.
Также она регулярно отправляла деньги сыну, благодаря чему удалось провести пеленгование мобильного телефона одного из членов украинской разведгруппы.
После этого подразделение противника попало в засаду российских бойцов. Во время операции семь военных ВСУ были взяты в плен, остальные ликвидированы. Судьба сына женщины пока остается открытой, сказано в публикации.
4 июня Вооруженные силы России зачистили от солдат украинской армии населенный пункт Кондратовка в Сумской области и Редкодуб в ДНР.
Ранее российская армия впервые приняла решение ударить по Николаеву на Украине «Кинжалом». В городе поднялся столб дыма после прилета. Местные жители сообщали о перебоях в электричестве.