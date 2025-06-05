В Госдуме разработали проект о признании Пасхи и Троицы праздниками

Согласно пояснительной записке к проекту, предлагается объявить нерабочими дни, следующие за религиозными праздниками Светлого Христова Воскресенья и Днем Святой Троицы. Установление этих праздников на государственном уровне, как отмечается в документе, станет важным шагом к возрождению исторических и духовных традиций России и будет способствовать укреплению общественной гармонии.