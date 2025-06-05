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В Госдуме разработали проект о признании Пасхи и Троицы праздниками

Первый заместитель председателя думского комитета по контролю Дмитрий Гусев представил законопроект, который предлагает признать Пасху и День Святой Троицы официальными праздниками.

Первый заместитель председателя думского комитета по контролю Дмитрий Гусев представил законопроект, который предлагает признать Пасху и День Святой Троицы официальными праздниками. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно пояснительной записке к проекту, предлагается объявить нерабочими дни, следующие за религиозными праздниками Светлого Христова Воскресенья и Днем Святой Троицы. Установление этих праздников на государственном уровне, как отмечается в документе, станет важным шагом к возрождению исторических и духовных традиций России и будет способствовать укреплению общественной гармонии.

В своих материалах Гусев ссылается на слова президента России Владимира Путина о том, что православие и Россия неразрывно связаны, и что православие играло значительную роль на протяжении всей истории страны.

Депутат также сообщил агентству, что направил обращения председателю Госдумы Вячеславу Володину и лидерам всех фракций с просьбой инициировать обсуждение и разработку межфракционного законопроекта. В письме к Володину Гусев предложил включить эту инициативу в план работы Госдумы. Документы находятся в распоряжении РИА Новости.