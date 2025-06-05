Роспотребнадзор массово и без предупреждения проверит торговые сети России

«Роспотребнадзору планируют вернуть право выезжать на проверки без предварительного одобрения прокуроров. С 2020 года служба не может оперативно выехать на объект в рамках внепланового контроля, поскольку для этого необходимо получить одобрение прокуроров. Новый порядок в случае его согласования всеми заинтересованными сторонами потребует внесения поправок в ст. 66 закона “О государственном контроле”», — пишут «Известия» со ссылкой на источник в Госдуме.