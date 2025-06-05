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2025 год может стать одним из самых жарких за все время

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что вероятность того, что 2025 год окажется среди трех самых жарких лет в мире, составляет 90%

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что вероятность того, что 2025 год окажется среди трех самых жарких лет в мире, составляет 90%. Кроме того, он с вероятностью 99% войдет в пятерку лет с наивысшими температурами. Однако шанс того, что этот год станет самым жарким, крайне мал.

«Вероятность того, что он будет самым теплым, практически незначительна — менее 1%», — приводит слова Вильфанда ТАСС.

Ранее стало известно, что следующие пять лет на Земле станут самыми теплыми.