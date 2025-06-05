ИИ выявил, что многие свитки Мертвого моря оказались древнее, чем считалось

Многие библейские свитки (свитки Мертвого моря) являются более древними рукописями, чем это ранее предполагалось, что выявил искусственный интеллект (ИИ), написал журнал PLOS One.
Анализом документов занималась модель машинного обучения, которую представили учёные из Университета Гронингена. Её назвали Enoch («Енох» — имя одного из персонажей Ветхого Завета). Утверждается. что речь идёт о первой модели ИИ, которая по почерку может устанавливать с высокой точностью время создания рукописей.
Прежде анализ текстов проводился с помощью исследования букв и почерка. Такой метод не позволял выявить возраст большинства из более чем тысячи фрагментов рукописей. Существовал хронологический разрыв, охватывающий периоды V-IV веков до н. э. и I-II веков н. э.
Для решения проблемы инициаторы проекта «The Hands That Wrote the Bible» объединили сразу несколько методов: ИИ, радиоуглеродные измерения и геометрический анализ письменных чернил. Модель Enoch была создана на базе нейросети BiNet.
Она может распознавать микроскопические особенности почерка и сравнивать результаты с радиоуглеродными исследованиями. В ряде случаев такой подход оказался более совершенен, чем физические методы датировки.
Напомним, в апреле стало известно, что ученые из Санкт-Петербурга научили нейросеть распознавать слова с помощью чтения по губам, чтобы речь из смартфона передавалась более четко. Программа умеет совмещать информацию из двух источников, чтобы улучшить точность распознавания.