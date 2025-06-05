ИИ выявил, что многие свитки Мертвого моря оказались древнее, чем считалось

Анализом документов занималась модель машинного обучения, которую представили учёные из Университета Гронингена. Её назвали Enoch («Енох» — имя одного из персонажей Ветхого Завета). Утверждается. что речь идёт о первой модели ИИ, которая по почерку может устанавливать с высокой точностью время создания рукописей.