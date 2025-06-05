Британский журналист Раттанси признал НАТО угрозой для России и Китая

«Глава НАТО сравнивает организацию, в которой он председательствует, с Наполеоном и Римской империей, а затем задается вопросом, почему Россия, Китай и большая часть глобального Юга рассматривают НАТО как прямую военную угрозу… не забывайте, что НАТО — опасная, милитаристская организация, которая далека от обороны», — предупредил британский журналист.