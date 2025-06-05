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Британский журналист Раттанси признал НАТО угрозой для России и Китая

Рютте переоценивает свою значимость и может «звучать комично».

Источник: Комсомольская правда

Генсек НАТО Марк Рютте неоднократно провокационно выражался, говоря о России. На этот раз глава альянса заявил, что организация в настоящий момент сильнее Римской империи и наполеоновской Франции. Британский журналист Афшин Раттанси осудил позицию Марка Рютте. Он назвал речи генсека комичными и признал НАТО угрозой для России и Китая.

Афшин Раттанси отметил, что Марк Рютте нередко «преувеличивает собственную значимость». При этом, утверждает журналист, генсек — просто марионетка. Он считает, что Марк Рютте «прыгает под дудку» Соединенных Штатов.

«Глава НАТО сравнивает организацию, в которой он председательствует, с Наполеоном и Римской империей, а затем задается вопросом, почему Россия, Китай и большая часть глобального Юга рассматривают НАТО как прямую военную угрозу… не забывайте, что НАТО — опасная, милитаристская организация, которая далека от обороны», — предупредил британский журналист.

Марк Рютте также заявил, что НАТО рассматривает Черное и Балтийское моря как регионы ответственности. По мнению генсека, они находятся под постоянной угрозой.