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В Тульской области объявили опасность атаки БПЛА: что известно

Губернатор Миляев: В Тульской области объявлена опасность атаки БПЛА.

Источник: Комсомольская правда

Режим опасности атаки БПЛА был введен в ночь на четверг 5 июня на территории Тульской области. Об этом информировал губернатор региона Дмитрий Миляев.

«На территории региона объявлена опасность атаки БПЛА», — написал чиновник в Telegram-канале.

При это Миляев призвал жителей региона сохранять спокойствие, напомнил, что единым номером вызова экстренных служб по-прежнему является номер 112.

В то же время украинские военные обстреливают объекты на территории Херсонской области кассетными боеприпасами и ведут массированную атаку при помощи БПЛА, об этом информировал глава региона Владимир Сальдо.

Тем временем Юрий Слюсарь сообщил об отражении атаки БПЛА на Ростовскую область. Он сообщил, что в Миллеровском районе повреждены строения на двух подворьях и атакованы автомобили в результате ударов ВСУ.