Пасху и День Святой Троицы предложено сделать праздниками и выходными днями в РФ

Депутат сообщил, что направил соответствующие обращения председателю Госдумы Вячеславу Володину и руководителям всех парламентских фракций с предложением инициировать широкое обсуждение и совместную доработку данной законодательной инициативы. В письме к Володину Гусев рекомендовал включить вопрос о праздновании Пасхи и Троицы в план работы Госдумы. Дополнительно в документах приводятся слова президента России Владимира Путина о неразрывной связи православия и российской государственности.