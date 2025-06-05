Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пасху и День Святой Троицы предложено сделать праздниками и выходными днями в РФ

На рассмотрение в Госдуму России внесли законопроект о признании Пасхи и Дня Святой Троицы официальными праздничными днями. Об этом сообщается в тексте законопроекта. Документ предусматривает, что нерабочими станут дни, следующие сразу после указанных религиозных праздников.

Православные праздники предлагают сделать выходными.

На рассмотрение в Госдуму России внесли законопроект о признании Пасхи и Дня Святой Троицы официальными праздничными днями. Об этом сообщается в тексте законопроекта. Документ предусматривает, что нерабочими станут дни, следующие сразу после указанных религиозных праздников.

«Данный законопроект предлагает определить в качестве нерабочих дни, следующие за религиозными праздниками Светлого Христова Воскресенья и Дня Святой Троицы», — говорится в пояснительном материале, содержание которого приводит РИА Новости. Как указал автор проекта — первый зампред думского комитета по контролю Дмитрий Гусев— установление таких государственных праздников будет способствовать сохранению культурного наследия и укреплению национального единства.

Депутат сообщил, что направил соответствующие обращения председателю Госдумы Вячеславу Володину и руководителям всех парламентских фракций с предложением инициировать широкое обсуждение и совместную доработку данной законодательной инициативы. В письме к Володину Гусев рекомендовал включить вопрос о праздновании Пасхи и Троицы в план работы Госдумы. Дополнительно в документах приводятся слова президента России Владимира Путина о неразрывной связи православия и российской государственности.