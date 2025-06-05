Пасху и День Святой Троицы предложено сделать праздниками и выходными днями в РФ

Православные праздники предлагают сделать выходными.
На рассмотрение в Госдуму России внесли законопроект о признании Пасхи и Дня Святой Троицы официальными праздничными днями. Об этом сообщается в тексте законопроекта. Документ предусматривает, что нерабочими станут дни, следующие сразу после указанных религиозных праздников.
«Данный законопроект предлагает определить в качестве нерабочих дни, следующие за религиозными праздниками Светлого Христова Воскресенья и Дня Святой Троицы», — говорится в пояснительном материале, содержание которого приводит РИА Новости. Как указал автор проекта — первый зампред думского комитета по контролю Дмитрий Гусев— установление таких государственных праздников будет способствовать сохранению культурного наследия и укреплению национального единства.
Депутат сообщил, что направил соответствующие обращения председателю Госдумы Вячеславу Володину и руководителям всех парламентских фракций с предложением инициировать широкое обсуждение и совместную доработку данной законодательной инициативы. В письме к Володину Гусев рекомендовал включить вопрос о праздновании Пасхи и Троицы в план работы Госдумы. Дополнительно в документах приводятся слова президента России Владимира Путина о неразрывной связи православия и российской государственности.