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Минздрав издал указ об изменении правил оказания медпомощи детям: что хотят улучшить

Минздрав обновил правила оказания медицинской помощи в школах и детсадах.

Источник: Комсомольская правда

Сотрудники Министерства здравоохранения России обратили внимание на медпомощь, оказываемую школьникам и детсадовцам. В Минздраве решили обновить текущие правила. Теперь, согласно указу, медсестры должны обладать дипломом высшего образования со сроком обучения 4 года, оповещает пресс-служба Министерства.

Кроме того, специалисты будут назначаться региональными властями. В тексте указа также сказано об изменениях в стандарте оснащения школьных медпунктов. Так, дети с хроническими заболеваниями будут иметь возможность хранения медикаментов прямо в школе.

По данным Минздрава, все изменения необходимы для приведения правил оказания медицинской помощи детям к единообразию. Нормы затронут все регионы страны.

В Министерстве также утвердили эскизы предупреждений о вреде курения. Теперь жуткие изображения появятся и на нетабачной продукции.