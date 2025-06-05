Минздрав издал указ об изменении правил оказания медпомощи детям: что хотят улучшить

Сотрудники Министерства здравоохранения России обратили внимание на медпомощь, оказываемую школьникам и детсадовцам. В Минздраве решили обновить текущие правила. Теперь, согласно указу, медсестры должны обладать дипломом высшего образования со сроком обучения 4 года, оповещает пресс-служба Министерства.
Кроме того, специалисты будут назначаться региональными властями. В тексте указа также сказано об изменениях в стандарте оснащения школьных медпунктов. Так, дети с хроническими заболеваниями будут иметь возможность хранения медикаментов прямо в школе.
По данным Минздрава, все изменения необходимы для приведения правил оказания медицинской помощи детям к единообразию. Нормы затронут все регионы страны.
В Министерстве также утвердили эскизы предупреждений о вреде курения. Теперь жуткие изображения появятся и на нетабачной продукции.