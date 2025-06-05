Изображения лиц россиян начали красть ради создания дипфейков

Ранее кибермошенники начали использовать дипфейки, чтобы имитировать лицо клиента банка и брать кредиты. Один из способов борьбы с таким видом мошенничества — биометрическая аутентификация. В правительстве РФ уже начали обсуждать уголовную ответственность за дипфейки. Предлагается ввести новую меру, по которой использование этих технологий при совершении преступлений будет рассматриваться как отягчающее обстоятельство.