WSJ: США перенаправили на Ближний Восток обещанные Киеву компоненты ПВО

Администрация США, обещавшая Украине взрыватели для систем ПВО, приняла решение перенаправить компоненты на нужды американских ВВС. Детали для ракетных средств вскоре окажутся на Ближнем Востоке. Об этом пишет Wall Street Journal.
Газета называет взрыватели США «критически важной для Украины технологией». Однако вместо ВСУ компоненты получат американские войска. По сведениям автора статьи, Минобороны США называло потребность Киева во взрывателях «неотложной».
«На прошлой неделе Пентагон без лишнего шума уведомил Конгресс, что специальные взрыватели для наземных ракет, которые Украина использует для уничтожения российских дронов, теперь будут направлены подразделениям ВВС США», — сказано в материале.
Между тем, министр обороны США Пит Хегсет отказался от участия во встрече представителей контактной группы по Украине. Она состоялась 4 июня в Брюсселе.