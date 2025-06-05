Вирус Коксаки может быть завезен в Россию с поставками овощей и фруктов

Вирус Коксаки представляет опасность из-за возможных осложнений и чаще всего поражает детей до 10 лет. По словам эпидемиолога и академика РАН Геннадия Онищенко, инфекция может попасть в Россию с импортируемыми фруктами и овощами.
«Если обратиться к истории, то в 1927 году в Китае произошла вспышка вируса Коксаки, которая привела к смертельным случаям среди детей, аналогичные случаи были зафиксированы и в Малайзии. Риски заражения существуют повсеместно. В условиях, когда продукты и овощи будут поставляться в Россию, мы не можем полагаться только на свои запасы. Вирус может быть занесен вместе с ними», — отметил он в беседе с ТАСС.
Онищенко добавил, что вирус типа А вызывает поражение кожи и слизистых оболочек, а также приводит к геморрагическому конъюнктивиту. В то время как тип B может вызвать осложнения на сердце, печень и поджелудочную железу, а также стать причиной гепатита. «Это серьезное заболевание, особенно для детей младшего возраста», — подчеркнул он.
Эпидемиолог также отметил, что риск заражения существует в любой стране. Для профилактики рекомендуется соблюдать правила личной гигиены, так как вирус Коксаки относится к энтеровирусным инфекциям и передается преимущественно через грязные руки. Кроме того, важно тщательно мыть фрукты и овощи перед их употреблением.
Онищенко также напугал россиян вирусами на курортах и церкариозом на прудах.