Вирус Коксаки может быть завезен в Россию с поставками овощей и фруктов

«Если обратиться к истории, то в 1927 году в Китае произошла вспышка вируса Коксаки, которая привела к смертельным случаям среди детей, аналогичные случаи были зафиксированы и в Малайзии. Риски заражения существуют повсеместно. В условиях, когда продукты и овощи будут поставляться в Россию, мы не можем полагаться только на свои запасы. Вирус может быть занесен вместе с ними», — отметил он в беседе с ТАСС.