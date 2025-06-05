WSJ: США отправляют компоненты ПВО, предназначенные ВСУ, на Ближний Восток

Соединённые Штаты перебрасывают компоненты ПВО, предназначенные украинской стороне, в ближневосточный регион, пишет американское издание The Wall Street Journal.
Газета ссылается на информацию, полученную от источников. По их словам, речь идёт о взрывателях для ракетных систем противовоздушной обороны. Их получит не Киев, а американские военные.
«Пентагон без лишнего шума уведомил Конгресс, что специальные взрыватели для наземных ракет, которые Украина использует для уничтожения российских дронов, теперь будут направлены подразделениям ВВС США на Ближнем Востоке», — говорится в публикации.
В материале сказано, что прежде не опубликованном сообщении Пентагон уведомил комитет сената по ВС о «неотложной потребности во взрывателях».
Ранее сообщалось, что министр обороны Соединённых Штатов Пит Хегсет впервые проигнорировал встречу контактной группы по Украине.