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WSJ: США отправляют компоненты ПВО, предназначенные ВСУ, на Ближний Восток

Взрыватели для ракетных систем получат не украинские, а американские военные.

Источник: Аргументы и факты

Соединённые Штаты перебрасывают компоненты ПВО, предназначенные украинской стороне, в ближневосточный регион, пишет американское издание The Wall Street Journal.

Газета ссылается на информацию, полученную от источников. По их словам, речь идёт о взрывателях для ракетных систем противовоздушной обороны. Их получит не Киев, а американские военные.

«Пентагон без лишнего шума уведомил Конгресс, что специальные взрыватели для наземных ракет, которые Украина использует для уничтожения российских дронов, теперь будут направлены подразделениям ВВС США на Ближнем Востоке», — говорится в публикации.

В материале сказано, что прежде не опубликованном сообщении Пентагон уведомил комитет сената по ВС о «неотложной потребности во взрывателях».

Ранее сообщалось, что министр обороны Соединённых Штатов Пит Хегсет впервые проигнорировал встречу контактной группы по Украине.