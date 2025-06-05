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Первый канадский астронавт Марк Гарно скончался в возрасте 76 лет

Бывший министр транспорта Канады Марк Гарно умер после непродолжительной болезни.

Источник: Аргументы и факты

Первый канадский астронавт и бывший министр транспорта Канады Марк Гарно скончался на 77-м году жизни, сообщил телеканал CTV со ссылкой на супругу покойного Пэм.

Он умер после непродолжительной болезни. Многие канадские парламентарии выразили соболезнования семье мужчины.

Гарно родился в провинции Квебек 23 февраля 1949 года. Он стал первым канадцем, побывавшим в космосе. С 2001 по 2005 год астронавт руководил космическим агентством страны.

В 2008 году Гарно был избран в Палату общин (нижняя палата парламента Канады). В 2015—2021 годах он работал на посту министра транспорта. В 2021 году Гарно несколько месяцев возглавлял МИД Канады.