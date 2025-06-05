В Иркутске аниматоры берут плату за фото без предупреждения

В Иркутске появились аниматоры в костюмах персонажей из популярного мультфильма. Они развлекают детей, обнимаются и позируют для фотографий. Однако радость сибиряков быстро сменяется разочарованием, когда после съемки родителям выставляют счет — от 1 до 3 тысяч рублей. Как сообщили КП-Иркутск в региональном отделении Народного фронта в Иркутской области, многие платят, не желая устраивать сцену при детях, но позже жалуются на скрытый обман.
— Оказалось, что отказ от оплаты приводит к требованию удалить снимки. С этим столкнулись даже представители Народного фронта, которые провели проверку. Юрист Ольга Литовкина поясняет, что такая деятельность может быть незаконной: аниматоры не предупреждают о стоимости услуг, не выдают чеки и, возможно, нарушают авторские права, используя образы из мультфильмов, — сообщают в НФ.
Народный фронт готовит обращения в полицию и налоговую для проверки деятельности этих аниматоров. Чтобы не стать жертвой мошенников, эксперты советуют отказываться от фото с такими персонажами и фиксировать их навязчивые действия на видео.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Усть-Илимском районе арендатор выплатил долг в 270 тысяч за пользование лесом.