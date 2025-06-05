В Иркутске аниматоры берут плату за фото без предупреждения

В Иркутске появились аниматоры в костюмах персонажей из популярного мультфильма. Они развлекают детей, обнимаются и позируют для фотографий. Однако радость сибиряков быстро сменяется разочарованием, когда после съемки родителям выставляют счет — от 1 до 3 тысяч рублей. Как сообщили КП-Иркутск в региональном отделении Народного фронта в Иркутской области, многие платят, не желая устраивать сцену при детях, но позже жалуются на скрытый обман.