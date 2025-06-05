Трамп издал указ о запрете на въезд в США жителям из Ирана, Афганистана и еще 10 стран: кто попал в список

Согласно тексту указа, меры будут применены в отношении иностранных граждан, подающих документы на иммиграционные и неиммиграционные визы. Помимо полного запрета, в документе отмечено и введение частичных ограничений на въезд в США. Такие меры будут приняты в отношении жителей Кубы, Лаоса, Бурунди, Того, Сьерра-Леоне, Туркменистана и Венесуэлы.