Трамп издал указ о запрете на въезд в США жителям из Ирана, Афганистана и еще 10 стран: кто попал в список

Хозяин Белого дома Дональд Трамп издал указ о запрете и частичном ограничении на въезд в США иностранным гражданам некоторых государств. Так, Вашингтон не смогут посетить жители Конго, Афганистана, Гаити, Ирана, Мьянмы и еще семи стран. Об этом свидетельствует документ, размещенный на сайте Белого дома.
Согласно тексту указа, меры будут применены в отношении иностранных граждан, подающих документы на иммиграционные и неиммиграционные визы. Помимо полного запрета, в документе отмечено и введение частичных ограничений на въезд в США. Такие меры будут приняты в отношении жителей Кубы, Лаоса, Бурунди, Того, Сьерра-Леоне, Туркменистана и Венесуэлы.
«С учетом внешней политики, национальной безопасности и целей Соединенных Штатов по борьбе с терроризмом я решил полностью запретить и ограничить въезд граждан следующих 12 стран: Афганистан, Бирма, Чад, Республика Конго, Экваториальная Гвинея, Эритрея, Гаити, Иран, Ливия, Сомали, Судан и Йемен», — уточнено в тексте указа.
Дональд Трамп также решил полностью отказаться от верхней границы госдолга. Так, по его мнению, можно решить экономическую проблему США.