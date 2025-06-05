Врач рассказал о вреде энергетиков

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Энергетики из-за своего химического состава могут вызывать хронические заболевания и провоцировать острые состояния, особенно у подростков, рассказал ассистент кафедры анатомии человека Института анатомии и морфологии имени академика Ю. М. Лопухина Пироговского Университета Минздрава России, судебно-медицинский эксперт, автор книг Алексей Решетун.
«Энергетические напитки — это продукт химической промышленности. То есть это смесь химических веществ, которые по своему составу далеки от пищевых продуктов. Эти химические вещества содержатся в очень высоких концентрациях, очень часто образуют связь между собой, которые особенно на подростковый организм действуют очень-очень неприятно, и тем самым могут вызывать какие-то хронические заболевания, могут провоцировать какие-то острые состояния. Поэтому лучше их не употреблять», — сказал врач.
Он добавил, что энергетики воздействуют на тонкую и очень чувствительную слизистую оболочку желудочно-кишечного тракта. Она совершенно непригодна для прямого попадания химического продукта. Из-за этого возникают хронические острые гастриты и другие различные состояния.
По словам специалиста, вещества, содержащиеся в энергетике, как правило, ускоряют сердцебиение, увеличивают работу сердца. Это особенно сильно может повлиять на подростковый организм.
«Иногда у подростков бывает так, что сама мышца сердца, миокарда, которая составляет основную структуру этого органа, уже успела вырасти до определенных размеров, свойственных возрасту, росту подростка, а элементы проводящей системы сердца еще пока немножко не успели. И этой проводящей системе и так сложно справляться с быстро растущим организмом, а если сердце испытывает запредельные нагрузки, то оно просто может не справиться с этим», — пояснил Решетун.
Он добавил, что не следует комбинировать энергетик с кофе. Из-за кофеина, который и так есть в напитке, получается двойной или даже тройной эффект, это может привести к неприятным последствиям. Также не следует сочетать энергетик с алкоголем, потому что он сам по себе действует как пусковой механизм для развития различных процессов, которые имеют сильный для организма эффект.
«Плюс увеличивается проницаемость для некоторых тканей. С энергетиком эффект суммируется. И тот негативный эффект, который содержится в алкоголе и в энергетиках, суммируется и оказывает гораздо больше влияния на организм», — отметил врач.