Врач рассказал о вреде энергетиков

Он добавил, что не следует комбинировать энергетик с кофе. Из-за кофеина, который и так есть в напитке, получается двойной или даже тройной эффект, это может привести к неприятным последствиям. Также не следует сочетать энергетик с алкоголем, потому что он сам по себе действует как пусковой механизм для развития различных процессов, которые имеют сильный для организма эффект.