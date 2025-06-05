Прогноз погоды в Красноярске на 5 июня 2025 года

Прогноз составлен на основе Среднесибирского УГМС.
В Красноярске ожидается приятный и теплый день. Метеорологи прогнозируют малооблачную погоду без осадков, что создаст отличные условия для прогулок и активного отдыха на свежем воздухе. Ночью температура воздуха будет колебаться в пределах +7 до +9 градусов Цельсия, ветер будет слабым.
Днем же жители и гости города смогут насладиться настоящим летним теплом: температура поднимется до +25−27 градусов. Ветер изменит направление на юго-восточное и будет дуть со скоростью 5−10 м/с. Не забудьте взять с собой солнцезащитные средства, чтобы защитить себя от солнечных лучей.