Названа самая частая ошибка при использовании тканевых масок для лица

По ее словам, перед применением маски стоит использовать скраб или легкий пилинг, чтобы убрать ороговевшие клетки. Также можно нанести сыворотку, если у маски простой состав. А вот если она содержит много активных компонентов — лучше обойтись без дополнительных средств.