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Названа самая частая ошибка при использовании тканевых масок для лица

Косметолог Славинская: наносить тканевую маску нужно лишь на подготовленную кожу.

Источник: Комсомольская правда

Многие думают, что тканевая маска — это быстрый и простой способ привести лицо в порядок. Но на деле все не так просто. Главная ошибка — наносить маску на неподготовленную кожу. Об этом KP.RU рассказала врач-дерматолог, косметолог Ольга Славинская.

— Маска подбирается по типу старения кожи, и лучший результат получается при мелкоморщинистом типе. Чтобы активные вещества маски смогли проникнуть максимально глубоко до базальной мембраны, нам нужно сначала очистить кожу, а затем выровнять ее роговой слой, — объяснила медик.

По ее словам, перед применением маски стоит использовать скраб или легкий пилинг, чтобы убрать ороговевшие клетки. Также можно нанести сыворотку, если у маски простой состав. А вот если она содержит много активных компонентов — лучше обойтись без дополнительных средств.

Специалист также посоветовала наносить маску утром или днем, а не перед самым сном — особенно тем, кто склонен к отекам. Остатки средства смывать не нужно. Достаточно аккуратно промокнуть лицо салфеткой и нанести крем.