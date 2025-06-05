Внезапная смерть в расцвете лет: названы 6 симптомов перед остановкой сердца

Причины остановки сердца могут быть разнообразными и часто взаимосвязаны. Одной из наиболее распространенных является инфаркт миокарда, вызванный недостаточным кровоснабжением сердечной мышцы. Однако это не единственный фактор. К другим причинам относятся желудочковая тахикардия, представляющая собой опасное учащение сердечных сокращений, ишемическая болезнь, при которой нарушается кровоснабжение сердца, и сердечная недостаточность, когда сердце не может эффективно перекачивать кровь.