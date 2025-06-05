Названы самые популярные летние блюда у россиян

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Мужчины в России чаще женщин предпочитают окрошку, свекольник популярнее у прекрасного пола, а вот шашлыки любят все одинаково, выяснили для РИА Новости аналитики SuperJob.
«Самым популярным летним блюдом у россиян оказалась окрошка. Об этом рассказали 4 из 10 опрошенных. На втором месте — шашлык (36%). Свекольник выбрали только 4%. Еще 19% назвали другие летние хиты: вареную кукурузу, кабачковые оладьи, овощной салат, зеленые щи со щавелем, фруктовое желе и мороженое», — сказано в исследовании, для которого опросили 1600 респондентов.
По сравнению с 2023 годом летние кулинарные пристрастия россиян практически не изменились, отмечают аналитики.
«Шашлыки любят одинаково сильно и мужчины, и женщины — 37 и 36% голосов соответственно. Окрошку же в качестве любимого блюда чаще называли представители сильного пола (42% против 38% среди женщин). А вот свекольник россиянки выбирали чаще мужчин (8% против 1%)», — также выяснилось в ходе исследования.
Респонденты в возрасте 35—45 лет чаще выбирают окрошку (46%), тогда как любители шашлыков — это в основном молодежь до 35 лет (56%).
С ростом уровня доходов растет любовь к традиционному холодному супу на квасе или на кефире, тогда как популярность шашлыков снижается, отметили аналитики.