Названы самые популярные летние блюда у россиян

«Самым популярным летним блюдом у россиян оказалась окрошка. Об этом рассказали 4 из 10 опрошенных. На втором месте — шашлык (36%). Свекольник выбрали только 4%. Еще 19% назвали другие летние хиты: вареную кукурузу, кабачковые оладьи, овощной салат, зеленые щи со щавелем, фруктовое желе и мороженое», — сказано в исследовании, для которого опросили 1600 респондентов.