«Автобус Победы» прибудет в Хабаровск 12 июня

Как сообщили в пресс-службе администрации, в Хабаровске 12 июня 2025 года с 9:00 до 16:00 на парковке со стороны ул. Пушкина архитектурно-градостроительного комплекса площади им. В. И. Ленина запланирована остановка автобуса для организации выставки, презентации фестиваля.