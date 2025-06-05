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«Автобус Победы» прибудет в Хабаровск 12 июня

В рамках проекта «Дальневосточный Форпост» из Амурской области в Хабаровск отправился уникальный передвижной музей, посвящённый событиям Великой Отечественной войны и войны с Японией 1945 года. В автобусе-музее представлено несколько сотен экспонатов, которые помогут ближе познакомиться с историей и подвигами наших героев, сообщает ИА AmurMedia.

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Источник: Мэрия Хабаровска

«Автобус Победы» посетит 18 населённых пунктов Хабаровского края, а конечной точкой маршрута станет г. Хабаровск. Во время остановок будет работать выставка и проходить презентация военно-исторического фестиваля «Дальневосточный форпост» (6+).

Как сообщили в пресс-службе администрации, в Хабаровске 12 июня 2025 года с 9:00 до 16:00 на парковке со стороны ул. Пушкина архитектурно-градостроительного комплекса площади им. В. И. Ленина запланирована остановка автобуса для организации выставки, презентации фестиваля.

Проект реализуется Дальневосточной молодежной военно-исторической общественной организацией «Амурский Рубеж» при поддержке Фонда Президентских грантов.