«Автобус Победы» прибудет в Хабаровск 12 июня

«Автобус Победы» посетит 18 населённых пунктов Хабаровского края, а конечной точкой маршрута станет г. Хабаровск. Во время остановок будет работать выставка и проходить презентация военно-исторического фестиваля «Дальневосточный форпост» (6+).
Как сообщили в пресс-службе администрации, в Хабаровске 12 июня 2025 года с 9:00 до 16:00 на парковке со стороны ул. Пушкина архитектурно-градостроительного комплекса площади им. В. И. Ленина запланирована остановка автобуса для организации выставки, презентации фестиваля.
Проект реализуется Дальневосточной молодежной военно-исторической общественной организацией «Амурский Рубеж» при поддержке Фонда Президентских грантов.