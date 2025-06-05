Автоэксперт Франк назвала четыре новых штрафа, грозящих водителям в июне

Так, цена проезда по отдельным участкам Московского скоростного диаметра (МСД) в часы пик увеличится до семи рублей за километр. Еще с 1 июня эвакуация мотоциклов и легковых автомобилей с двигателями мощностью до 80 л.с. подорожала с 7,2 тысячи рублей до 7,6 тысячи рублей.