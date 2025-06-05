Автоэксперт Франк назвала четыре новых штрафа, грозящих водителям в июне

С июня в РФ вступили в силу несколько изменений, которые затронули водителей. Эксперт Ирина Франк сообщила о новых штрафах и расходах на машины.
Так, цена проезда по отдельным участкам Московского скоростного диаметра (МСД) в часы пик увеличится до семи рублей за километр. Еще с 1 июня эвакуация мотоциклов и легковых автомобилей с двигателями мощностью до 80 л.с. подорожала с 7,2 тысячи рублей до 7,6 тысячи рублей.
Подорожало хранение транспортных средств на спецстоянках. Теперь минимальная суточная плата составляет 1,21 тысячи рублей.
Впервые ввели контроль использования сезонной резины, штраф — 500 рублей, сообщает журнал «За рулем».
Депутаты от ЛДПР разработали законопроект, смягчающий ограничения на тонировку боковых стекол автомобилей. Об этом 2 июня сообщил глава комитета Государственной думы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Законопроект предполагает разрешение тонировки передних боковых стекол при светопропускаемости не менее 60 процентов.